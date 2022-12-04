Франція рознесла Польщу на ЧС-2022 (відео)

Чинні чемпіони світу вже у чвертьфіналі

У неділю, 4 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбувся матч 1/8 фіналу Франція — Польща.

Зустріч першого раунду плей-офф відбулася у Досі на стадіоні "Ель-Тумама" і завершилася переконливою перемогою "Триколірних" з рахунком 3:1. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Поляки видали відмінний матч, але не реалізували свої моменти у основний час. Французи також тринькали можливості, проте таки зуміли забити. Під завісу першого тайму Олів’є Жиру після передачі Мбаппе реалізував вихід віч-на-віч. А у другому таймі двічі забив і Кіліан. Спочатку він вбив м’яч у верхній кут воріт ударом з меж штрафного майданчика, а на 90-й хвилині форварду вдався ідеальний удар у "дев’ятку". У компенсований час Польща отримала право на пенальті, який реалізував Роберт Левандовські.

До речі, Жиру забив свій 52-й гол за збірну Франції й став найкращим бомбардиром в історії національної команди.

Франція – Польща — 3:1

Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 75, 90 – Левандовські, 90+9 (пен.)

Попередження: Чуамені, 31 – Берешинські, 47, Кеш, 88

Франція: Льоріс – Т. Ернандес, Упамекано, Варан, Кунде (Дісасі, 90+2) – Рабьо, Чуамені (Фофана, 66) – Мбаппе, Грізманн, Дембеле (Коман, 76) – Жиру (Тюрам, 76).

Польща: Щесни – Берешинські, Ківьор (Беднарек, 87), Глік, Кеш – Криховяк (Белік, 61) – Франковські (Гросицькі, 86), С. Шиманські (Мілік, 65), Зелінські, Камінські (Залевські, 61) – Левандовські.

Статистика матчу Франція - Польща

Відеоогляд матчу:

Таким чином, французи пробилися у 1/4 фіналу. Там вони зіграють із переможцем матчу Англія – Сенегал.

Нагадаємо, на груповій стадії ЧС-2022 французи зазнали 1 поразки. У першому турі "Триколірні" розгромили Австралію (4:1), потім французи обіграли данців (2:1), після чого в експериментальному складі програли Тунісу (0:1).

Поляки, у свою чергу, зіграли внічию з Мексикою (0:0), потім обіграли команду Саудівської Аравії (2:0) і поступилися збірній Аргентини (0:2).