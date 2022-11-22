Мексика — Польща: відеоогляд матчу ЧС-2022
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Ключові моменти матчу мундіалю
У першому турі чемпіонату світу з футболу 22 листопада на стадіоні "974" у Досі відбудеться поєдинок групи С між збірними Мексики та Польщі. "Телеграф" веде текстову трансляцію матчу Мексика — Польща. А тут ви зможете побачити відео голів та ключових подій зустрічі.
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Нагадаємо, що у голкіпера мексиканської команди мотивація величезна в цьому матчі. Модель пообіцяла воротареві ніч кохання за перемогу на ЧС-2022.
До речі, герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії. Енер Валенсія сфотографувався у футболці "Шахтаря".
Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.