Мексика — Польща: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Наші сусіди стартують на мундіалі

У вівторок, 22 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться велика гра. У центральному матчі 3-го ігрового дня Мексика зустрінеться із Польщею.

У прямому ефірі в Україні гру першого туру групи С покаже платформа megogo, suspilne.media, а також регіональні канали громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Матч першого туру групи С Мексика — Польща відбудеться у вівторок, 22 листопада, у Досі на стадіоні 974. Ця арена вперше прийматиме гру ЧС-2022. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. По суті, це буде гра за вихід із групи, адже разом із мексиканцями в одному квартеті знаходяться грізна Аргентина Ліонеля Мессі, а також аутсайдер групової стадії — Саудівська Аравія. До речі, ці збірні відкриють програму третього ігрового дня.

Чемпіонат світу з футболу у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні результати та відеоогляди всіх матчів, а також турнірні таблиці групового раунду.

Раніше повідомлялося, що Левандовскі не одягатиме під час поєдинків чемпіонату світу синьо-жовту пов’язку, яку йому подарував Андрій Шевченко.