Мексика - Польша: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Наши соседи стартуют на мундиале

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится большая игра. В центральном матче 3-го игрового дня Мексика встретится с Польшей.

В прямом эфире в Украине игру первого тура группы D покажет платформа megogo, suspilne.media, а также региональные каналы общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Матч первого тура группы С Мексика — Польша состоится во вторник, 22 ноября, в Дохе на стадионе 974. Эта арена впервые будет принимать игру ЧМ-2022. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени. По сути это будет игра за выход из группы, ведь вместе с мексиканцами в одном квартете находятся грозная Аргентина Лионеля Месси, а также аутсайдер групповой стадии — Саудовская Аравия. К слову, эти сборные откроют программу третьего игрового дня.

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны результаты и видеообзоры всех матчей, а также турнирные таблицы группового раунда.

Ранее сообщалось, что Левандовски не будет надевать во время поединков чемпионата мира сине-желтую повязку, которую ему подарил Андрей Шевченко.