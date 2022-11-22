Мексика — Польша: видеообзор матча ЧМ-2022

Ключевые моменты матча мундиаля

В первом туре чемпионата мира по футболу 22 ноября на стадионе "974" в Дохе состоится поединок группы С между сборными Мексики и Польши. "Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча Мексика — Польша. А здесь вы сможете увидеть видео голов и ключевых событий встречи.

Напомним, что у голкипера мексиканской команды мотивация запредельная в этом матче. Модель пообещала вратарю ночь любви за победу на ЧМ-2022.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии. Эннер Валенсия сфотографировался в футболке "Шахтера".

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можна снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.