Туніс обіграв чемпіонів світу, але залишив ЧС-2022

Французи зрівняли рахунок на восьмій компенсованій хвилині, але гол скасували

Команди групи D завершили свій виступ на груповому етапі чемпіонату світу. Збірна Тунісу обіграла чинних чемпіонів світу французів. Проте опинилася за бортом плей-офф. Ми проводили онлайн-трансляцію матчу Туніс — Франція.

Єдиний гол у поєдинку було забито у другому таймі. Вагбі Хазрі після слаломного проходу відправив м’яч у нижній правий кут.

У паралельному матчі цієї групи Австралія обіграла Данію — 1:0. Таким чином, до 1/8 фіналу вийшли Франція та Австралія.

Туніс — Франція — 1:0

Гол: Хазрі (58)

Туніс: Дамен, Талбі, Мерія, Гандрі, Маалуп, Лайдуні, Скірі, Кешріда, Хазрі (Жебалі, 60), Бен Ромдхан (Шаалані, 74), Сліман (Абді, 83).

Франція: Мліді, Дісасі, Варан (Саліба, 63), Конате, Фофана (Грізманн, 73), Камавінга, Чуамені, Гендузі (Дембеле, 79), Коман (Мбаппе, 63), Верету (Рабе, 63), Коло-Муані.

Гол Хазрі

Раніше ми писали, що дочка Дональда Трампа сфотографувалася із героєм матчу Франція – Данія.

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