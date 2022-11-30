Тунис обыграл чемпионов мира, но покинул ЧМ-2022

Французы сравняли счет на восьмой компенсированной минуте, но гол отменили

Команды группы D завершили свое выступление на групповом этапе чемпионата мира. Сборная Туниса обыграла действующих чемпионов мира французов. Однако оказалась за бортом плей-офф. Мы вели онлайн-трансляцию матча Тунис — Франция.

Единственный гол в поединке был забит во втором тайме. Вагби Хазри после слаломного прохода отправил мяч в правый нижний угол.

В параллельном матче этой группы Австралия обыграла Данию — 1:0. Таким образом, в 1/8 финала вышли Франция и Австралия.

Тунис — Франция — 1:0

Гол: Хазри (58)

Тунис: Дамен, Талби, Мерия, Гандри, Маалуп, Лайдуни, Скири, Кешрида, Хазри (Жебали, 60), Бен Ромдхан (Шаалани, 74), Слиман (Абди, 83).

Франция: Млиди, Дисаси, Варан (Салиба, 63), Конате, Фофана (Гризманн, 73), Камавинга, Чуамэни, Гендузи (Дембеле, 79), Коман (Мбаппе, 63), Верету (Рабе, 63), Коло-Муани.

Гол Хазри

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