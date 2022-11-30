Австралия - Дания: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
В среду, 30 ноября, продолжатся матчи третьего тура группового этапа. В группе D в борьбе за путевку в 1/8 финала сойдутся команды Австралии и Дании. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи
Австралия
Начали мундиаль австралийцы с крупного поражения от действующих чемпионов мира французов — 1:4.
А потом была минимальная победа над Тунисом.
Дания
В первом туре датчане завершили матч с Тунисом без голов.
А второй матч на ЧМ-2022 проиграли Франции.
Турнирное положение
Победа гарантирует Австралии выход в 1/8 финала. При других результатах в поединке командам придется смотреть, чем завершится противостояние Франции и Туниса.
История встреч
Четыре раза играли команды между собой. И однажды это было на мировом первенстве.
- 2018. Дания — Австралия — 1:1 (ЧМ)
- 2012. Дания — Австралия — 2:0 (ТМ)
- 2010. Австралия — Дания — 1:0 (ТМ)
- 2007. Австралия — Дания — 1:3 (ТМ)
Кто фаворит
В букмекерских конторах явные фавориты встречи европейцы. Котировки на победу Дании — 1,52, на ничью — 4,50, на победу Австралии — 6,50.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.
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