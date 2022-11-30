Австралия - Дания: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В среду, 30 ноября, продолжатся матчи третьего тура группового этапа. В группе D в борьбе за путевку в 1/8 финала сойдутся команды Австралии и Дании. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи

Австралия

Начали мундиаль австралийцы с крупного поражения от действующих чемпионов мира французов — 1:4.

А потом была минимальная победа над Тунисом.

Дания

В первом туре датчане завершили матч с Тунисом без голов.

А второй матч на ЧМ-2022 проиграли Франции.

Турнирное положение

Победа гарантирует Австралии выход в 1/8 финала. При других результатах в поединке командам придется смотреть, чем завершится противостояние Франции и Туниса.

История встреч

Четыре раза играли команды между собой. И однажды это было на мировом первенстве.

2018. Дания — Австралия — 1:1 (ЧМ)

(ЧМ) 2012. Дания — Австралия — 2:0 (ТМ)

(ТМ) 2010. Австралия — Дания — 1:0 (ТМ)

(ТМ) 2007. Австралия — Дания — 1:3 (ТМ)

Кто фаворит

В букмекерских конторах явные фавориты встречи европейцы. Котировки на победу Дании — 1,52, на ничью — 4,50, на победу Австралии — 6,50.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.

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