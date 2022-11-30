Австралія — Данія: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У середу, 30 листопада, продовжуються матчі третього туру групового етапу. У групі D у боротьбі за путівку до 1/8 фіналу зійдуться команди Австралії та Данії. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі
Австралія
Розпочали мундіаль австралійці з розгромної поразки від чинних чемпіонів світу французів — 1:4.
А згодом була мінімальна перемога над Тунісом.
Данія
У першому турі данці завершили матч із Тунісом без голів.
А другий матч на ЧС-2022 програли Франції.
Турнірне становище
Перемога гарантує Австралії вихід до 1/8 фіналу. За інших результатів у поєдинку командам доведеться дивитися, чим завершиться протистояння Франції та Тунісу.
Історія зустрічей
Чотири рази грали команди між собою. І одного разу це було на світовій першості.
- 2018. Данія — Австралія — 1:1 (ЧС)
- 2012. Данія — Австралія — 2:0 (ТМ)
- 2010. Австралія — Данія — 1:0 (ТМ)
- 2007. Австралія — Данія — 1:3 (ТМ)
Хто фаворит
У букмекерських конторах очевидні фаворити зустрічі європейці. Котирування на перемогу Данії – 1,52, на нічию – 4,50, на перемогу Австралії – 6,50.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.
Раніше ми писали, що головний тренер збірної Австралії не взяв свого зятя на ЧС-2022.
А Мітчелл Дюк відсвяткував гол у ворота Тунісу разом із своїм сином.
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.