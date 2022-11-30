Австралія — Данія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У середу, 30 листопада, продовжуються матчі третього туру групового етапу. У групі D у боротьбі за путівку до 1/8 фіналу зійдуться команди Австралії та Данії. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі

Австралія

Розпочали мундіаль австралійці з розгромної поразки від чинних чемпіонів світу французів — 1:4.

А згодом була мінімальна перемога над Тунісом.

Данія

У першому турі данці завершили матч із Тунісом без голів.

А другий матч на ЧС-2022 програли Франції.

Турнірне становище

Перемога гарантує Австралії вихід до 1/8 фіналу. За інших результатів у поєдинку командам доведеться дивитися, чим завершиться протистояння Франції та Тунісу.

Історія зустрічей

Чотири рази грали команди між собою. І одного разу це було на світовій першості.

2018. Данія — Австралія — 1:1 (ЧС)

(ЧС) 2012. Данія — Австралія — 2:0 (ТМ)

(ТМ) 2010. Австралія — Данія — 1:0 (ТМ)

(ТМ) 2007. Австралія — Данія — 1:3 (ТМ)

Хто фаворит

У букмекерських конторах очевидні фаворити зустрічі європейці. Котирування на перемогу Данії – 1,52, на нічию – 4,50, на перемогу Австралії – 6,50.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.

Раніше ми писали, що головний тренер збірної Австралії не взяв свого зятя на ЧС-2022.

А Мітчелл Дюк відсвяткував гол у ворота Тунісу разом із своїм сином.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.