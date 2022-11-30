Тунис - Франция: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу в среду, 30 ноября, будет сыгран матч третьего тура группового этапа в группе D. Встречаются сборные Туниса и Франции. Африканцам обязательно нужно побеждать, тогда у них будет шанс выйти из группы. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи

Тунис

Команда Туниса начала мировое первенство с ничьи из сборной Дании — 0:0.

А во втором туре африканцы уступили Австралии — 0:1.

Франция

Действующие чемпионы мира в стартовом матче разгромили австралийцев — 4:1.

А во втором туре обыграли Данию — 2:1.

Турнирное положение

Франция досрочно вышла в 1/8 финала. Тунису для выхода в плей-офф нужно:

а) победа над Францией и ничья в матче Австралия — Дания;

б) победа над Францией и победа Дании над Австралией — но с лучшей разницей мячей, чем в параллельном матче.

История встреч

Четыре раза сборные сыграли между собой в товарищеских матчах.

2010. Тунис — Франция — 1:1

2008. Франция — Тунис — 3:1

2002. Тунис — Франция — 1:1

1978. Франция — Тунис — 2:0

Кто фаворит

И хотя французам в этом матче ничего не нужно, именно чемпионы мира явные фавориты встречи. Котировки на победу Франции — 1,47, на ничью — 4,40, на победу Туниса — 8,00.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

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ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.