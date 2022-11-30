Туніс — Франція: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з футболу в середу, 30 листопада, буде зіграно матч третього туру групового етапу в групі D. Зустрічаються збірні Тунісу та Франції. Африканцям обов’язково треба перемагати, тоді вони матимуть шанс вийти з групи. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі

Туніс

Команда Тунісу розпочала світову першість із нічиї зі збірною Данії — 0:0.

А у другому турі африканці поступилися Австралії — 0:1.

Франція

Чинні чемпіони світу у стартовому матчі розгромили австралійців — 4:1.

А у другому турі обіграли Данію – 2:1.

Турнірне становище

Франція достроково вийшла до 1/8 фіналу. Тунісу для виходу в плей-офф потрібно:

а) перемога над Францією та нічия у матчі Австралія — Данія;

б) перемога над Францією та перемога Данії над Австралією — але з кращою різницею м’ячів, ніж у паралельному матчі.

Історія зустрічей

Чотири рази збірні зіграли між собою у товариських матчах.

2010. Туніс — Франція — 1:1

2008. Франція — Туніс — 3:1

2002. Туніс — Франція — 1:1

1978. Франція — Туніс — 2:0

Хто фаворит

І хоча французам у цьому матчі нічого не потрібно, саме чемпіони світу є явними фаворитами зустрічі. Котирування на перемогу Франції – 1,47, на нічию – 4,40, на перемогу Тунісу – 8,00.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Раніше ми писали, що дочка Дональда Трампа сфотографувалася із героєм матчу Франція – Данія.

А Мітчелл Дюк відсвяткував гол у ворота Тунісу разом із своїм сином.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.