Туніс — Франція: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
На чемпіонаті світу з футболу в середу, 30 листопада, буде зіграно матч третього туру групового етапу в групі D. Зустрічаються збірні Тунісу та Франції. Африканцям обов’язково треба перемагати, тоді вони матимуть шанс вийти з групи. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі
Туніс
Команда Тунісу розпочала світову першість із нічиї зі збірною Данії — 0:0.
А у другому турі африканці поступилися Австралії — 0:1.
Франція
Чинні чемпіони світу у стартовому матчі розгромили австралійців — 4:1.
А у другому турі обіграли Данію – 2:1.
Турнірне становище
Франція достроково вийшла до 1/8 фіналу. Тунісу для виходу в плей-офф потрібно:
а) перемога над Францією та нічия у матчі Австралія — Данія;
б) перемога над Францією та перемога Данії над Австралією — але з кращою різницею м’ячів, ніж у паралельному матчі.
Історія зустрічей
Чотири рази збірні зіграли між собою у товариських матчах.
- 2010. Туніс — Франція — 1:1
- 2008. Франція — Туніс — 3:1
- 2002. Туніс — Франція — 1:1
- 1978. Франція — Туніс — 2:0
Хто фаворит
І хоча французам у цьому матчі нічого не потрібно, саме чемпіони світу є явними фаворитами зустрічі. Котирування на перемогу Франції – 1,47, на нічию – 4,40, на перемогу Тунісу – 8,00.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
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