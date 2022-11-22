Франція — Австралія: відеоогляд матчу ЧС-2022

Ключові моменти матчу мундіалю

У першому турі чемпіонату світу з футболу 22 листопада на стадіоні "Аль-Джануб" відбудеться поєдинок групи D між збірними Франції та Австралії. "Телеграф" веде текстову трансляцію матчу Франція — Австралія. А тут ви зможете побачити відео голів та ключових подій зустрічі.

Нагадаємо, що напередодні чемпіонату світу Франції зазнала серйозної втрати. Через травму залишив мундіаль володар "Золотого м’яча" Карім Бензема.

Перед стартом турніру компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Раніше ми писали, що вболівальника з Данії не пустили на матч ЧС-2022 через шкарпетки.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.