Франция — Австралия: видеообзор матча ЧМ-2022

Ключевые моменты матча мундиаля

В первом туре чемпионата мира по футболу 22 ноября на стадионе "Аль-Джануб" состоится поединок группы D между сборными Франции и Австралии. "Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча Франция — Австралия. А здесь вы сможете увидеть видео голов и ключевых событий встречи.

Напомним, что накануне чемпионата мира Франции понесла болезненную потерю. Из-за травмы покинул мундиаль обладатель "Золотого мяч" Карим Бензема.

Перед стартом турнира компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

Ранее мы писали, что болельщика из Дании не пустили на матч ЧМ-2022 из-за носков.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можна снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.