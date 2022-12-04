Франция разнесла Польшу на ЧМ-2022 (видео)

Действующие чемпионы миры уже в четвертьфинале

В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся матч 1/8 финала Франция — Польша.

Встреча первого раунда плей-офф состоялась в Дохе на стадионе "Эль-Тумама" и завершилась убедительной победой "Трехцветных" со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Поляки выдали отличный матч, но не реализовали свои моменты в основное время. Французы также транжирили возможности, однако все-таки сумели забить. Под занавес первого тайма Оливье Жиру после передачи Мбаппе реализовал выход один на один. А во втором тайме дважды забил и Килиан. Сначала он вколотил мяч в верхний угол ворот ударом из пределов штрафной, а на 90-й минуте форварду удался идеальный удар в "девятку". В компенсированное время Польша получила право на пенальти, который реализовал Роберт Левандовски.

К слову, Жиру забил свой 52-й гол за сборную Франции, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Франция – Польша — 3:1

Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 75, 90 – Левандовски, 90+9 (пен.)

Предупреждения: Чуамени, 31 – Берешински, 47, Кэш, 88

Франция: Льорис – Т. Эрнандес, Упамекано, Варан, Кунде (Дисаси, 90+2) – Рабьо, Чуамени (Фофана, 66) – Мбаппе, Гризманн, Дембеле (Коман, 76) – Жиру (Тюрам, 76).

Польша: Щесны – Берешински, Кивер (Беднарек, ), Глик, Кэш – Крыховяк (Белик, 61) – Франковски (Гросицки, 86), С. Шимански (Милик, 65), Зелински, Камински (Залевски, 61) – Левандовски.

Статистика матча Франция - Польша

Видеообзор матча:

Таким образом, французы пробились в 1/4 финала. Там они сыграют с победителем матча Англия — Сенегал.

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 французы потерпели 1 поражение. В первом туре "Трехцветные" разгромили Австралию (4:1), затем французы обыграли датчан (2:1), после чего в экспериментальном составе проиграли Тунису (0:1).

Поляки, в свою очередь, сыграли вничью с Мексикой (0:0), затем обыграли команду Саудовской Аравии (2:0), и уступили сборной Аргентины (0:2).