Пекельний сміх Мбаппе, дикий промах Кейна: Франція у вогняному матчі вибила Англію з ЧС-2022 (відео)

На мундіалі відбувся великий матч

У суботу, 10 грудня матчем Англія — Франція завершилася чвертьфінальна стадія на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Зустріч другого раунду плей-офф Англія — Франція відбулася в Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт" і завершилася з рахунком 2:1 на користь французів. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Перший тайм пройшов у високому темпі, обидві збірні добре рухалися в атаці. Хід поєдинку переламав несподіваний гол у виконанні Орельєна Чуамені на 17-й хвилині. Французькому хавбеку вдався неймовірний удар здалеку. Після цього французи пішли у глибокий захист, а англійці почали проводити одну атаку за іншою. У другому таймі "Леви" відігралися завдяки пенальті — Гаррі Кейн реалізував "вирок". Проте на 78-й хвилині Олів’є Жиру ударом головою вивів французів уперед. За кілька хвилин англійці заробили другий пенальті — на цей раз Кейн промазав. У цей момент Мбаппе посміявся з англійців.

Англія – Франція – 1:2

Голи: Кейн, 54 (пен.) – Тчуамені, 17, Жиру, 78

Попередження: Магуайєр, 89 – Грізманн, 43, Дембеле, 47, Ернандес, 82

Англія: Пікфорд, Вокер, Магуайр, Стоунз (Гріліш, 90+8), Шоу, Райс, Беллінгхем, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Упамекано, Ернандес, Рабйо, Тчуамені, Дембеле (Коман, 79), Грізманн, Мбаппе, Жиру

Статистика матчу Англія – Франція

Таким чином, у півфіналі ЧС-2022 Франція зіграє з Марокко, яке у суботу сенсаційно переграло Португалію (1:0). Цей матч відбудеться 14 грудня.

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо, обидві команди без проблем подолали перший раунд плей-офф. Англія розгромила Сенегал у дербі "Левів" (3:0), а французи, у свою чергу, переграли збірну Польщі з рахунком 3:1. З результатами та відеооглядами всіх матчів ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.