Англія — Франція: онлайн чвертьфіналу ЧС-2022
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Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу
На світовій першості з футболу у суботу, 10 грудня, пройде матч 1/4 фіналу між збірними Англії та Франції. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку із відеоповторами голів.
Англія
Команда вийшла із групи з першого місця.
Англія — Іран — 6:2
Англія — США — 0:0
Уельс — Англія — 0:3
У 1/8 фіналу англійці прибрали зі свого шляху Сенегал – 3:0.
Франція
Команда вийшла із групи з першого місця.
Франція — Австралія — 4:1
Франція — Данія — 2:1
Туніс – Франція – 1:0
У 1/8 фіналу французи легко обіграли Польщу — 3:1.
Історія зустрічей
Національні збірні Англії та Франції провели 41 офіційний поєдинок. 24 перемоги у британців, 11 — у французів, ще 6 зустрічей завершилися внічию. На чемпіонатах світу було дві зустрічі. 1966 року Англія виграла — 2:0, 1982-го англійці знову перемогли на мундіалі — 3:1.
Хто фаворит
Букмекери вважають, що чинні чемпіони світу мають більше шансів пройти далі. Котирування на основний час: перемога Франції – 2,55, нічия – 3,30, перемога Англії – 3,00. Коефіцієнт на вихід у півфінал: Франція – 1,82, Англія – 2,06.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
Нагадаємо, що півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг змушений був терміново залишити ЧС-2022. Його будинок у Лондоні пограбували.