Англія — Франція: онлайн чвертьфіналу ЧС-2022

Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу

На світовій першості з футболу у суботу, 10 грудня, пройде матч 1/4 фіналу між збірними Англії та Франції. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку із відеоповторами голів.

Англія

Команда вийшла із групи з першого місця.

Англія — Іран — 6:2

Англія — США — 0:0

Уельс — Англія — 0:3

У 1/8 фіналу англійці прибрали зі свого шляху Сенегал – 3:0.

Франція

Команда вийшла із групи з першого місця.

Франція — Австралія — 4:1

Франція — Данія — 2:1

Туніс – Франція – 1:0

У 1/8 фіналу французи легко обіграли Польщу — 3:1.

Історія зустрічей

Національні збірні Англії та Франції провели 41 офіційний поєдинок. 24 перемоги у британців, 11 — у французів, ще 6 зустрічей завершилися внічию. На чемпіонатах світу було дві зустрічі. 1966 року Англія виграла — 2:0, 1982-го англійці знову перемогли на мундіалі — 3:1.

Хто фаворит

Букмекери вважають, що чинні чемпіони світу мають більше шансів пройти далі. Котирування на основний час: перемога Франції – 2,55, нічия – 3,30, перемога Англії – 3,00. Коефіцієнт на вихід у півфінал: Франція – 1,82, Англія – 2,06.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Нагадаємо, що півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг змушений був терміново залишити ЧС-2022. Його будинок у Лондоні пограбували.