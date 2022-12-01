Франція вимагає змінити результат матчу з Тунісом: весь світ чекає на рішення ФІФА

Арбітр скасував гол Грізманна вже після фінального свистка

У матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу збірна Тунісу обіграла Францію з рахунком — 1:0. Однак був момент, на який хочеться почути коментар ФІФА.

Як повідомляє видання RMC, головний арбітр зустрічі Меттью Конгер не мав права скасовувати гол Антуана Грізманна, забитий ним на 90+8-й хвилині. Рефері вирішив скасувати гол вже після фінального свистка.

Згідно з протоколом використання системи повторів VAR, відеоасистент після сигналу про закінчення зустрічі не може втручатися в суддівські рішення. Гол можна було б скасувати до фінального свистка, але не після. ФІФА поки що ніяк не прокоментувала цю ситуацію.

А збірна Франції подала офіційний протест на результат зустрічі. Навіть якщо ФІФА і поверне рахунок – 1:1, це ніяк не позначиться на турнірній таблиці. У плей-офф вийшли Франція та Австралія.

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