Франция требует изменить результат матча с Тунисом: весь мир ждет решения ФИФА

Арбитр отменил гол Гризманна после финального свистка

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Туниса обыграла Францию со счетом — 1:0. Однако был момент, на который хочется услышать комментарий ФИФА.

Как сообщает издание RMC, главный арбитр встречи Мэттью Конгер не имел права отменять гол Антуана Гризманна, забитый им на 90+8-й минуте. Рефери принял решение отменить гол уже после финального свистка.

Согласно протоколу использования системы повторов VAR, видеоассистенты после сигнала об окончании встречи не могут вмешиваться в судейские решения. Гол можно было бы отменить до финального свистка, но никак не после. ФИФА пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

А сборная Франции уже подала официальный протест на результат встречи. Даже если ФИФА и вернет счет — 1:1, это никак не скажется на турнирной таблице. В плей-офф вышли Франция и Австралия.

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