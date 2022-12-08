Від Мессі відмовляється ціла країна: що сталося

Гравець образив деяких мексиканців

Нападнику збірної Аргентини Ліонелю Мессі хочуть заборонити в’їзд до Мексики після того, як форвард відкинув ногою футболку національної збірної цієї країни в роздягальні.

З відповідним закликом виступила депутат Конгресу Мексики від правлячої партії "Рух національного відродження" Марія Кліменте, передає mirror. Вона звернулася до МЗС Мексики через неналежну поведінку футболіста.

"Палата депутатів закликає Міністерство закордонних справ оголосити персоною нон грата на території Мексики громадянина Аргентини Ліонеля Мессі – у зв’язку з його зухвалою зневагою та неповагою до Мексики під час чемпіонату світу", – йдеться у документі, спрямованому владі Мексики.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату світу з футболу у Катарі Аргентина впевнено перемогла Мексику (2:0). Після цієї гри аргентинці влаштували танці у роздягальні. В якийсь момент Мессі ногою відкинув футболку збірної Мексики. Після цього боксер Сауль Альварес пригрозив аргентинцю, проте за футболіста заступився легендарний боксер Майк Тайсон.