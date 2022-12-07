Безцінні кадри! Реакція на Роналду під час гімну Португалії (відео)

Десятки фотографів проігнорували інших футболістів заради легенди

Матч збірної Португалії та Швейцарії на чемпіонаті світу обговорюватимуть ще довго. І справа не в результаті, хоча португальці й перемогли з великим рахунком — 6:1.

Суть розмови в тому, що вперше з 2008 року на великому турнірі Кріштіану Роналду опинився поза стартовим складом.

У мережі з’явилося кумедне передматчеве відео зі стадіону, коли звучав гімн Португалії. Десятки фотографів проігнорували португальських футболістів, вони повернулися до них спиною та фотографували Кріштіану Роналду на лаві запасних.

До речі, сам Роналду після матчу опублікував пост у Instagram, де привітав команду із феєричною перемогою. Тепер у 1/4 фіналу збірна Португалії 10 грудня зустрінеться з командою Марокко, яка обіграла Іспанію.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей. І ця цифра продовжує стрімко зростати.

Цікаво, що рекламний знімок, на якому Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі грають у шахи став найпопулярнішим за всю історію Instagram.