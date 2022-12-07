Бесценные кадры! Реакция на Роналду во время гимна Португалии (видео)

Десятки фотографов проигнорировали других футболистов ради легенды

Матч сборной Португалии и Швейцарии на чемпионате мира будут обговаривать еще долго. И дело не в результате, хотя португальцы и победили крупно — 6:1.

Суть разговора в том, что впервые с 2008 года на крупном турнире Криштиану Роналду оказался вне стартового состава.

В сети появилось забавное предматчевое видео со стадиона, когда там звучал гимн Португалии. Десятки фотографов проигнорировали португальских футболистов, они повернулись к ним спиной и фотографировали Криштиану Роналду на скамейке запасных.

Кстати, сам Роналду после матча опубликовал пост в Instagram, где поздравил команду с феерической победой. Теперь в 1/4 финала сборная Португалии 10 декабря встретится с командой Марокко, которая обыграла Испанию.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек. И цифра продолжает стремительно расти.

Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.