Укр

Бесценные кадры! Реакция на Роналду во время гимна Португалии (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бесценные кадры! Реакция на Роналду во время гимна Португалии (видео) Новость обновлена 07 декабря 2022, 11:35

Десятки фотографов проигнорировали других футболистов ради легенды

Матч сборной Португалии и Швейцарии на чемпионате мира будут обговаривать еще долго. И дело не в результате, хотя португальцы и победили крупно — 6:1.

Суть разговора в том, что впервые с 2008 года на крупном турнире Криштиану Роналду оказался вне стартового состава.

В сети появилось забавное предматчевое видео со стадиона, когда там звучал гимн Португалии. Десятки фотографов проигнорировали португальских футболистов, они повернулись к ним спиной и фотографировали Криштиану Роналду на скамейке запасных.

Кстати, сам Роналду после матча опубликовал пост в Instagram, где поздравил команду с феерической победой. Теперь в 1/4 финала сборная Португалии 10 декабря встретится с командой Марокко, которая обыграла Испанию.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек. И цифра продолжает стремительно расти.

Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.

Теги:
#Футбол #Сборная Португалии #Криштиану Роналду #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре