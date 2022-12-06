Без Роналду даже лучше: Португалия уничтожила Швейцарию в плей-офф ЧМ-2022 (видео)

"Европейские бразильцы" идут дальше

Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся заключительный матч 1/8 финала Португалия — Швейцария.

Встреча первого раунда плей-офф состоялась в катарском Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась со счетом 6:1 в пользу португальцев. Об этом сообщает ФИФА на своем официальном сайте.

Сборная Португалии провела блестящую игру, оставив Криштиану Роналду на скамейке запасных. Сменщик КриРо Гонсало Рамуш оформил хет-трик, еще за португальцев забивали ветеран Пепе, Рафаэл Геррейро и Рафаэл Леан. После четырех пропущенных мячей швейцарцы наконец-то начали атаковать, что привело к голу Мануэля Аканджи со стандарта.

Португалия – Швейцария – 6:1

Голы: Рамуш (17, 51, 67), Пепе (33), Геррейру (55), Леау (90+2) – Аканджи (58)

Предупреждения: Шер (43), Джемерт (59)

Португалия: Д.Кошта, Дало, Пепе, Р.Диаш, Геррейру, Отавио (Витинья, 74), В.Карвалью, Б.Силва (Невеш, 81), Б.Фернандеш (Леау, 87), Рамуш (Орта, 74), Феликс (Роналду, 74)

Швейцария: Зоммер, Шер (Джемерт, 46), Аканджи, Р.Родригес, Э.Фернандеш, Фройлер (Закария, 54), Джака, Соу (Сеферович, 54), Шакири, Варгас (Окафор, 66), Эмболо (Ясарі, 89)

Статистика матча Португалия - Швейцария

Таким образом, Португалия в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет со сборной Марокко, которая во вторник в серии пенальти одолела испанцев. Эта игра пройдет 10 октября.

Видеообзор матча (обновляется):

"Телеграф" напоминает, что на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре Португалия начала с тяжелой победы над Ганой (3:2). Затем "европейские бразильцы" переиграли Уругвай (2:0), и уступили команде Южной Кореи (1:2).

Швейцария, в свою очередь, минимально одолела Камерун (1:0), затем уступила сборной Бразилии (0:1), после чего обыграла сербов в принципиальном поединке (3:2).