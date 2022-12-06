На Роналду поставили крест! Так с футболистом никто не поступал 14 лет

Лидер сборной Португалии на выйдет на матч ЧМ-2022 в стартовом составе

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. 6 декабря состоится матч 1/8 финала между сборными Португалии и Швейцарии. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Португалии выступит в таком составе: Кошта, Дало, Пепе, Диаш, Геррейро, Карвалью, Отавио, Силва, Фернандеш, Феликс, Рамос.

Заметили? Криштиану Роналду начнет матч на скамейке запасных. Впервые с 2008 года! За последние 14 лет лидер сборной Португалии на всех крупных турнирах всегда выходил на поле со стартовых минут.

Криштиану Роналду во время чемпионата мира может пройти путь от безработного до самого высокооплачиваемого спортсмена мира.

Португалец близок к переходу в саудовский "Аль-Наср". Контракт будет подписан на 2,5 года, за сезон Роналду будет получать 200 млн евро — это зарплата плюс рекламные доходы.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.