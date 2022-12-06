На Роналду поставили хрест! Так із футболістом ніхто не поводився 14 років

Лідер збірної Португалії не вийде на матч ЧС-2022 у стартовому складі

У Катарі триває чемпіонат світу з футболу. 6 грудня відбудеться матч 1/8 фіналу між збірними Португалії та Швейцарії. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Збірна Португалії виступить у такому складі: Кошта, Дало, Пепе, Діаш, Геррейро, Карвалью, Отавіо, Сілва, Фернандеш, Фелікс, Рамос.

Помітили? Кріштіану Роналду розпочне матч на лаві запасних. Вперше із 2008 року! За останні 14 років лідер збірної Португалії на всіх великих турнірах завжди виходив на поле зі стартових хвилин.

Кріштіану Роналду під час чемпіонату світу може пройти шлях від безробітного до високооплачуваного спортсмена світу.

Португалець близький до переходу в саудівський "Аль-Наср". Контракт буде підписано на 2,5 роки, за сезон Роналду отримуватиме 200 млн. євро — це зарплата плюс рекламні доходи.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

Цікаво, що рекламний знімок, на якому Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі грають у шахи став найпопулярнішим за всю історію Instagram.