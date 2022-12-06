Без Роналду навіть краще: Португалія знищила Швейцарію у плей-офф ЧС-2022 (відео)

"Європейські бразильці" йдуть далі

У вівторок, 6 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбувся завершальний матч 1/8 фіналу Португалія — Швейцарія.

Зустріч першого раунду плей-офф відбулася у катарському Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік" і завершилася з рахунком 6:1 на користь португальців. Про це повідомляє ФІФА на своєму офіційному сайті.

Збірна Португалії провела блискучу гру, залишивши Кріштіану Роналду на лаві запасних. Змінник КріРо Гонсало Рамуш оформив хет-трик, ще за португальців забивали ветеран Пепе, Рафаел Геррейро та Рафаел Леан. Після чотирьох пропущених м’ячів швейцарці нарешті почали атакувати, що призвело до гола Мануеля Аканджі зі стандарту.

Португалія – Швейцарія – 6:1

Голи: Рамуш (17, 51, 67), Пепе (33), Геррейру (55), Леау (90+2) – Аканджи (58)

Попередження: Шер (43), Джемерт (59)

Португалія: Д.Кошта, Дало, Пепе, Р.Діаш, Геррейру, Отавіо (Вітінья, 74), В.Карвалью, Б.Сілва (Невеш, 81), Б.Фернандеш (Леау, 87), Рамуш (Орта, 74), Фелікс (Роналду, 74)

Швейцарія: Зоммер, Шер (Джемерт, 46), Аканджи, Р.Родрігес, Е.Фернандеш, Фройлер (Закария, 54), Джака, Соу (Сеферович, 54), Шакірі, Варгас (Окафор, 66), Емболо (Ясарі, 89)

Статистика матчу Португалія – Швейцарія

Таким чином, Португалія у чвертьфіналі ЧС-2022 зіграє зі збірною Марокко, яка у вівторок у серії пенальті здолала іспанців. Ця гра пройде 10 жовтня.

Відеоогляд матчу (оновлюється):

"Телеграф" нагадує, що на груповому етапі ЧС-2022 у Катарі Португалія розпочала з важкої перемоги над Ганою (3:2). Потім "європейські бразильці" переграли Уругвай (2:0) і поступилися команді Південної Кореї (1:2).

Швейцарія, у свою чергу, мінімально здолала Камерун (1:0), потім поступилася збірній Бразилії (0:1), після чого обіграла сербів у принциповому поєдинку (3:2).