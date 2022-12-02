Порівнявся з Мессі та Роналду: заради плей-офф швейцарець встановив рекорд (відео)

Джердан Шакірі забиває на третьому чемпіонаті світу поспіль

Збірна Швейцарії зіграє у плей-офф чемпіонату світу. Для цього їй довелося обіграти Сербію. Матч видався вогненним із купою голів. Ми проводили онлайн-трансляцію зустрічі Сербія — Швейцарія.

Нападник збірної Швейцарії Джердан Шакірі відкрив рахунок на 20-й хвилині. Тим самим він став в один ряд із Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду. Ця трійця забиває голи на третьому мундіалі поспіль.

Крім того, Шакірі став першим швейцарцем, який забив на трьох поспіль чемпіонатах світу.

Підтримали форварда і партнери по команді, які вирвали перемогу у Сербії, а з нею і місце у 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Турнірна таблиця

Сербія — Швейцарія — 2:3

Голи: А. Мітрович (26), Влахович (35) — Шакірі (20), Емболо (44), Фройлер (48)

Сербія: Мілінкович-Савич, Міленкович, Велькович (Гудель, 53), Павлович, Живкович (Радоньїч, 78), С. Мілінкович-Савич (Максимович, 67), Лукич, Костич, Тадич (Джурічич, 78), Влахович (Йович, 54), А. Мітрович.

Швейцарія: Кобель, Відмер, Аканджі, Шер, Родрігес, Соу (Фернандес, 68), Фройлер, Джака, Шакірі (Закарія, 69), Емболо (Окафор, 90+6), Варгас (Фасснахт, 83).

Голи матчу

Огляд матчу

Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили у себе в роздягальні.

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