Сербія — Швейцарія: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У третьому турі чемпіонату світу з футболу у п’ятницю, 2 грудня, зустрінуться збірні Сербії та Швейцарії. Обидві команди зберігають шанси вийти до 1/8 фіналу світової першості. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.
Сербія
У першому турі серби зазнали поразки від фаворитів ЧС-2022 бразильців — 0:2.
А потім була фантастична нічия з Камеруном – 3:3.
Швейцарія
На старті мундіалю Швейцарія обіграла Камерун — 1:0.
А у другому турі швейцарці поступилися Бразилії — 0:1.
Турнірне становище
Команда Бразилії вже у 1/8 фіналу. Буде там і Швейцарія якщо виграє. Хоча команду може влаштувати і нічия, якщо бразильці не "зіллють" матч Камеруну.
Історія зустрічей
Збірні провели між собою лише один матч. Минулого чемпіонату світу швейцарці виграли — 2:1.
Хто фаворит
У букмекерських конторах вважають суперників приблизно рівними. Мікроскопічну перевагу надають сербам. Котирування на матч: перемога Сербії – 2,60, нічия – 3,50, перемога Швейцарії – 2,80.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.
Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили у себе в роздягальні.
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.