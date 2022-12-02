Сербія — Швейцарія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У третьому турі чемпіонату світу з футболу у п’ятницю, 2 грудня, зустрінуться збірні Сербії та Швейцарії. Обидві команди зберігають шанси вийти до 1/8 фіналу світової першості. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Сербія

У першому турі серби зазнали поразки від фаворитів ЧС-2022 бразильців — 0:2.

А потім була фантастична нічия з Камеруном – 3:3.

Швейцарія

На старті мундіалю Швейцарія обіграла Камерун — 1:0.

А у другому турі швейцарці поступилися Бразилії — 0:1.

Турнірне становище

Команда Бразилії вже у 1/8 фіналу. Буде там і Швейцарія якщо виграє. Хоча команду може влаштувати і нічия, якщо бразильці не "зіллють" матч Камеруну.

Історія зустрічей

Збірні провели між собою лише один матч. Минулого чемпіонату світу швейцарці виграли — 2:1.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають суперників приблизно рівними. Мікроскопічну перевагу надають сербам. Котирування на матч: перемога Сербії – 2,60, нічия – 3,50, перемога Швейцарії – 2,80.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.

Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили у себе в роздягальні.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.