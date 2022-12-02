Сербия - Швейцария: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В третьем туре чемпионата мира по футболу в пятницу, 2 декабря, встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Обе команды сохраняют шансы выйти в 1/8 финала мирового первенства. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Сербия

В первом туре сербы потерпели поражение от фаворитов ЧМ-2022 бразильцев — 0:2.

А потом была фантастическая ничья с Камеруном — 3:3.

Швейцария

На старте мундиаля Швейцария обыграла Камерун — 1:0.

А во втором туре швейцарцы уступили Бразилии — 0:1.

Турнирное положение

Команда Бразилии уже в 1/8 финала. Будет там и Швейцария если выиграет. Хотя команду может устроить и ничья, если бразильцы не "сольют" матч Камеруну.

История встреч

Сборные провели между собой всего один матч. На прошлом чемпионате мира швейцарцы выиграли — 2:1.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают соперников примерно равными. Микроскопичное преимущество отдают сербам. Котировки на матч: победа Сербии — 2,60, ничья — 3,50, победа Швейцарии — 2,80.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.