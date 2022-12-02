Сравнялся с Месси и Роналду: ради плей-офф швейцарец установил рекорд (видео)

Джердан Шакири забивает на третьем чемпионате мира подряд

Сборная Швейцарии сыграет в плей-офф чемпионата мира. Для этого ей пришлось обыграть Сербию. Матч выдался огненным с кучей голов. Мы вели онлайн-трансляцию встречи Сербия — Швейцария.

Нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири открыл счет на 20-й минуте. Тем самым он стал в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Эта троица забивает голы на третьем мундиале подряд.

Кроме того, Шакири стал первым швейцарцем, который забил на трех кряду чемпионатах мира.

Поддержали форварда и партнеры по команде, которые вырвали победу у Сербии, а с ней и место в 1/8 финала чемпионата мира.

Турнирная таблица

Сербия — Швейцария — 2:3

Голы: А. Митрович (26), Влахович (35) — Шакири (20), Эмболо (44), Фройлер (48)

Сербия: В. Милинкович-Савич, Миленкович, Велькович (Гудель, 53), Павлович, Живкович (Радоньич, 78), С. Милинкович-Савич (Максимович, 67), Лукич, Костич, Тадич (Джуричич, 78) Влахович (Йович, 54), А. Митрович.

Швейцария: Кобель, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Соу (Фернандес, 68), Фройлер, Джака, Шакири (Закария, 69), Эмболо (Окафор, 90+6), Варгас (Фасснахт, 83).

Голы матча

Обзор матча

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.