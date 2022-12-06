Сын Месси заставил краснеть маму на матче ЧМ-2022 (видео)

Матео запустил в болельщиков жвачкой

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпината мира после победы над Австралией (2:1). Первый гол в матче забил Лионель Месси.

На стадион поболеть за капитана аргентинской команды пришла его супруга с сыновьями. Ранее Антонелла с детьми уезжала смотреть закат в пустыне Катара.

Под вип-ложей, где сидела семья Лионеля было много фанатов Аргентины, они пели песни, снимали жену и детей футболиста на телефон.

Средний сын Лионеля и Антонеллы, 7-летний Матео, бросил жвачку в толпу болельщиков, за что получил выговор от матери. Хотя на малыша никто не обиделся. Ведь Аргентина победила, а его отец забил гол.

Ранее мы писали, что фанаты Саудовской Аравии поиздевались над Лионелем Месси. Болельщики ярко отпраздновали победу своей команды над аргентинцами. Хотя потом так и не вышли из группы.

А вот после матча с Мексикой уже праздновали аргентинцы. Футболисты устроили танцы в раздевалке, что очень не понравилось легендарному боксеру Саулю Альваресу. Мексиканец даже обещал побить Лионеля Месси при встрече.