Син Мессі змусив червоніти маму на матчі ЧС-2022 (відео)

Матео запустив у вболівальників жуйкою

Збірна Аргентини вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу після перемоги над Австралією (2:1). Перший гол у матчі забив Ліонель Мессі.

На стадіон повболівати за капітана аргентинської команди прийшла його дружина із синами. Раніше Антонелла з дітьми виїжджала дивитися захід сонця в пустелі Катару.

Під віп-ложею, де сиділа родина Ліонеля, було багато фанатів Аргентини, вони співали пісні, знімали дружину та дітей футболіста на телефон.

Середній син Ліонеля та Антонелли, 7-річний Матео, кинув жуйку в натовп уболівальників, за що отримав догану від матері. Хоча на малюка ніхто не образився. Адже Аргентина перемогла, а його батько забив гол.

Раніше ми писали, що фанати Саудівської Аравії знущалися над Ліонелем Мессі. Уболівальники яскраво відсвяткували перемогу своєї команди над аргентинцями. Хоча потім так і не вийшли із групи.

А ось після матчу із Мексикою вже святкували аргентинці. Футболісти влаштували танці у роздягальні, що дуже не сподобалося легендарному боксерові Саулю Альваресу. Мексиканець навіть обіцяв побити Ліонеля Мессі під час зустрічі.