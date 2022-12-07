Роналду выпустили на замену в матче ЧМ-2022: после игры футболист сделал мощный пост в соцсетях

Капитан Португалии поздравил команду с победой над швейцарцами

Сборная Португалии уверенно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Португальцы разгромили Швейцарию — 6:1.

Самое интересное, что впервые с 2008 года на крупном турнире Криштиану Роналду оказался в запасе. А вышел на поле лишь на 73-й минуте встречи.

Поползли слухи, что у футболиста конфликт с главным тренером. Однако никакого недовольствия капитан сборной Португалии не высказал. Наоборот, Криштиану опубликовал пост в Instagram, где поздравил команду с феерической победой.

"Невероятный день для Португалии с историческим результатом в крупнейшем соревновании мирового футбола. Роскошное представление команды, полной таланта и молодости. Мечта жива! Вместе до конца! Вперед, Португалия!" – написал Роналду.

Напомним, что теперь в 1/4 финала сборная Португалии встретится с командой Марокко, которая обыграла Испанию. Поединок состоится 10 декабря.

Интересно, что на этом мундиале марокканский вратарь повторил достижение Александра Шовковского, установленное на чемпионате мира 2006 года.