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Марокканский вратарь повторил достижение Шовковского! Об этом гудит весь мир (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Марокканский вратарь повторил достижение Шовковского! Об этом гудит весь мир (видео) Новость обновлена 06 декабря 2022, 21:14

Яссин Буну не пропустил ни одного гола в серии пенальти

Сборная Марокко продолжает снимать скальпы на чемпионате мира по футболу. На групповом этапа марокканцы отправили домой Бельгию и обошли Хорватию. А теперь в 1/8 финала выбили Испанию, которую специалисты видели среди призеров турнира.

Основное и дополнительное время в матче Марокко — Испания завершились без голов — 0:0. А серия пенальти стала бенефисом вратаря Яссина Буну. Голкипер испанской "Севильи" отбил два удара, еще раз его подстраховала штанга. Это самая громкая сенсация плей-офф ЧМ-2022. Сборная Марокко стала всего лишь четвертой африканской командой, которой удалось выйти в четвертьфинал чемпионатов мира.

А Буну стал вторым вратарем в истории, кто не пропустил ни одного гола в серии послематчевых пенальти. Первым был украинец Александр Шовковский, который выиграл серию у Швейцарии на ЧМ-2006.

Смотрите, как выручал свою команду Яссин Буну:

Сейвы Александра Шовковского:

Теперь в 1/4 финала 10 декабря сборная Марокко сыграет с победителем пары Португалия — Швейцария.

А испанцы едут домой. Кстати, мы сообщали, что в полузащитника команды Гави влюбилась принцесса Леонор. Девушка даже попросила короля Испании, чтобы он взял ей автограф у футболиста во время чемпионата мира.

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#Футбол #Пенальти #ЧМ-2022 #Сборная Марокко #ЧМ-2022 в Катаре