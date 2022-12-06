Марокканський воротар повторив досягнення Шовковського! Про це гуде весь світ (відео)
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Яссін Буну не пропустив жодного гола у серії пенальті
Збірна Марокко продовжує знімати скальпи на чемпіонаті світу з футболу. На груповому етапі марокканці відправили додому Бельгію та обійшли Хорватію. А тепер у 1/8 фіналу вибили Іспанію, яку фахівці бачили серед призерів турніру.
Основний та додатковий час у матчі Марокко – Іспанія завершилися без голів – 0:0. А серія пенальті стала бенефісом воротаря Яссіна Буну. Голкіпер іспанської "Севільї" відбив два удари, ще раз його підстрахувала штанга. Це найгучніша сенсація плей-офф ЧС-2022. Збірна Марокко стала лише четвертою африканською командою, якій вдалося вийти до чвертьфіналу чемпіонатів світу.
А Буну став другим воротарем в історії, хто не пропустив жодного гола у серії післяматчевих пенальті. Першим був українець Олександр Шовковський, котрий виграв серію у Швейцарії на ЧС-2006.
Дивіться, як рятував свою команду Яссін Буну:
Сейви Олександра Шовковського:
Тепер у 1/4 фіналу 10 грудня збірна Марокко зіграє з переможцем пари Португалія — Швейцарія.
А іспанці їдуть додому. До речі, ми повідомляли, що у півзахисника команди Гаві закохалася принцеса Леонор. Дівчина навіть попросила короля Іспанії, щоб він узяв їй автограф у футболіста під час чемпіонату світу.