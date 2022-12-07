Роналду випустили на заміну у матчі ЧС-2022: після гри футболіст зробив потужний пост у соцмережах

Капітан Португалії привітав команду із перемогою над швейцарцями

Збірна Португалії впевнено вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу. Португальці розгромили Швейцарію — 6:1.

Найцікавіше, що вперше з 2008 року на великому турнірі Кріштіану Роналду опинився у запасі. А вийшов на поле лише на 73-й хвилині зустрічі.

Поповзли чутки, що у футболіста конфлікт із головним тренером. Однак жодного невдоволення капітан збірної Португалії не висловив. Навпаки, Кріштіану опублікував пост у Instagram, де привітав команду із феєричною перемогою.

"Неймовірний день для Португалії з історичним результатом у найбільшому змаганні світового футболу. Розкішна вистава команди, повної таланту та молодості. Мрія жива! Разом до кінця! Вперед, Португалія!" – написав Роналду.

Нагадаємо, що тепер у 1/4 фіналу збірна Португалії зустрінеться з командою Марокко, яка обіграла Іспанію. Поєдинок відбудеться 10 грудня.

Цікаво, що на цьому мундіалі марокканський воротар повторив досягнення Олександра Шовковського, встановлене на чемпіонаті світу 2006 року.