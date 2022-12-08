От Месси отказывается целая страна: что произошло

Игрок обидел некоторых мексиканцев

Нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси хотят запретить въезд в Мексику после того, как форвард отбросил футболку национальной сборной этой страны в раздевалке.

С соответствующим призывом выступила депутат Конгресса Мексики от правящей партии "Движение национального возрождения" Мария Клименте, передает mirror. Она обратилась к МИД Мексики из-за неподобающего поведения футболиста.

"Палата депутатов призывает Министерство иностранных дел объявить персоной нон грата на территории Мексики гражданина Аргентины Лионеля Месси – с связи с его вызывающим презрением и неуважением к Мексике во время чемпионата мира", – говорится в документе, направленном властям Мексики.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре Аргентина уверенно победила Мексику (2:0). После этой игры аргентинцы устроили пляски в раздевалке. В какой-то момент Месси ногой откинул футболку сборной Мексики. После этого боксер Сауль Альварес пригрозил аргентинцу, однако за футболиста заступился легендарный боксер Майк Тайсон.