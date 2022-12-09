Далі буде гарячіше! Хорватська модель додає вогню ЧС-2022 (фото)

Івана Кньолл обіцяє оголитися на мундіалі

У п’ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу час чвертьфінальних поєдинків. Відкрила цю стадію плей-офф зустріч збірних Хорватії та Бразилії. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу Хорватія — Бразилія. І природно, на трибунах є найбільш впізнавана вболівальниця цього мундіалю — хорватка Івана Кньолл.

Дівчина продовжує дивувати своїм пікантним одягом. Напередодні Івані катарці пропонували одягнути абайю, але вона вирішила не відмовлятися від свого стилю.

"Вперед, у півфінал", — підписала своє фото зі стадіону у Instagram Івана.

До речі, дівчина обіцяла повністю роздягнутися, якщо збірна Хорватії вийде у фінал. Тому багато вболівальників ще більш завзято почали підтримувати хорватську команду. І просять футболістів якнайдовше затриматися на мундіалі.

Ось у такому одязі Івана Кньолл ходить на матчі ЧС-2022:

Нагадаємо, Кньолл спокійно розгулює в бікіні Дохою і її не зупиняє те, що вона порушує місцеві закони.

Раніше ми писали, що найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії помітили на трибунах у Катарі. Вона популярніша на батьківщині, ніж Кньолл.