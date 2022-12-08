Пишні форми хорватської вболівальниці запропонували сховати в абайю

Катарців дратує поведінка Івани Кньолл

Відома хорватська модель Івана Кньолл стала найбільш обговорюваною вболівальницею на чемпіонаті світу. Дівчина спокійно розгулює в бікіні Дохою, а на матчі ходить у такому декольте, що катарські чоловіки хапаються за телефони.

Проте не всім катарцям до душі такі зухвалі вбрання Івани. Дівчина відвідала популярне шоу Пірса Моргана "Без цензури". Також там був відомий катарський бізнесмен Хасан Аль-Херафі. Він не в захваті від поведінки хорватки.

"Я залишуся нейтральним. Але, користуючись нагодою, закликав би Івану дізнатися щось нове про людей, поглянути на світ інакше. Звичайно, ніхто в Катарі не буде їй це говорити прямо в обличчя, проте ми є багатонаціональною країною. Наступного разу порадив би їй одягнути абайю, наш традиційний одяг", — цитує бізнесмена Jutarnji.

Катарський уболівальник фотографує Івану

Наша довідка! Абайя — довге традиційне арабське жіноче плаття з рукавами; не підперезується. Призначена для носіння у громадських місцях. Зазвичай чорного кольору, але трапляються також різнокольорові. Часто абайя рясно прикрашена вишивкою, бісером, стразами. У деяких арабських країнах обов’язковий одяг для мусульманок та іноземок.

Ось така абайя продається у Катарі за 8500 грн в еквіваленті

А ось у таких вбраннях розгулює Івана Кньолл Катаром.

Раніше ми писали, що найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії помітили на трибунах у Катарі.