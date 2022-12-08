Пышные формы хорватской болельщицы предложили спрятать в абайю

Катарцев раздражает поведение Иваны Кньолл

Известная хорватская модель Ивана Кньолл стала самой обсуждаемой болельщицей на чемпионате мира. Девушка спокойно разгуливает в бикини по Дохе, а на матчи ходит в таком декольте, что катарские мужчины хватаются за телефоны.

Однако не всем катарцам по душе такие вызывающие наряды Иваны. Девушка побывала на популярном шоу Пирса Моргана "Без цензуры". Также там был и известный катарский бизнесмен Хасан Аль-Херафи. Он не в восторге от поведения хорватки.

"Я останусь нейтральным. Но, пользуясь случаем, призвал бы Ивану узнать что-то новое о людях, взглянуть на мир иначе. Конечно, никто в Катаре не будет ей это говорить прямо в лицо, тем не менее мы являемся многонациональной страной. В следующий раз посоветовал бы ей надеть абайю, нашу традиционную одежду", — цитирует бизнесмена Jutarnji.

Катарский болельщик фотографирует Ивану

Наша справка! Абайя — длинное традиционное арабское женское платье с рукавами; не подпоясывается. Предназначена для ношения в общественных местах. Обычно черного цвета, но встречаются также разноцветные. Часто абайя обильно разукрашена вышивкой, бисером, стразами. В некоторых арабских странах — обязательная одежда для мусульманок и иностранок.

Вот такая абайя продается в Катаре за 8500 в переводе на гривны

А вот в таких нарядах разгуливает Ивана Кньолл по Катару.

Ранее мы писали, что самую крутую болельщицу сборной Хорватии заметили на трибунах в Катаре.