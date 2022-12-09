Дальше будет горячее! Хорватская модель добавляет огня ЧМ-2022 (фото)

Ивана Кньолл обещает обнажиться на мундиале

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира время четвертьфинальных поединков. Открыла эту стадию плей-офф встреча сборных Хорватии и Бразилии. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Бразилия. И естественно, на трибунах есть самая узнаваемая болельщица этого мундиаля — хорватка Ивана Кньолл.

Девушка продолжает удивлять своей пикантной одеждой. Накануне Иване катарцы предлагали надеть абайю, но она решила не отказываться от своего стиля.

"Вперед, в полуфинал", — подписала свое фото со стадиона в Instagram Ивана.

Кстати, девушка обещала полностью раздеться, если сборная Хорватии выйдет в финал. Поэтому многие болельщики еще более рьяно начали поддерживать хорватскую команду. И просят футболистов, как можно дольше задержаться на мундиале.

Вот в такой одежде Ивана Кньолл ходит на матчи ЧМ-2022:

Напомним, Кньолл спокойно разгуливает в бикини по Дохе и ее не останавливает то, что она нарушает местные законы.

Ранее мы писали, что самую крутую болельщицу сборной Хорватии заметили на трибунах в Катаре. Она популярней на родине, чем Кньолл.