Хорватия - Бразилия: онлайн четвертьфинала ЧМ-2022

Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу будет сыгран первый четвертьфинальный матч. Встречаются сборные Хорватии и Бразилии. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.

Хорватия

В своей группе хорваты заняли второе место, пропустив вперед Марокко.

Марокко – Хорватия — 0:0

Хорватия – Канада — 4:1

Хорватия – Бельгия — 0:0

А затем в 1/8 финала с трудом в серии пенальти прошли Японию — 1:1 (3:1).

Бразилия

Пятикратные чемпионы мира заняли первое место в группе, невзирая на поражение от Камеруна.

Бразилия – Сербия — 2:0

Бразилия – Швейцария — 1:0

Камерун – Бразилия — 1:0

В 1/8 финала бразильцы без труда расправились с Южной Кореей — 4:1.

История встреч

Национальные сборные четыре раза играли между собой, хорваты еще не побеждали.

2018. Хорватия — Бразилия — 0:2 (ТМ)

(ТМ) 2014. Бразилия — Хорватия — 3:1 (ЧМ)

(ЧМ) 2006. Бразилия — Хорватия — 1:0 (ЧМ)

(ЧМ) 2005. Хорватия — Бразилия — 1:1 (ТМ)

Кто фаворит

Букмекеры считают, что пятикратные чемпионы мира должны пробиться в следующий раунд ЧМ-2022. Котировки на основное время: победа Бразилии — 1,38, ничья — 5,30, победа Хорватии — 9,40. Коэффициент на выход в полуфинал: Бразилия — 1,17, Хорватия — 5,50.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Кстати, на мундиаль бразильцы привезли с собой пять тонн багажа с рассчетом на то, что они пробудут до финала.

Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл. Катарские зрители невероятно счастливы, когда она проходит мимо. И сразу ее фотографируют.

Кстати, ранее в Катаре заметили самую крутую болельщицу сборной Хорватии. Она популярней даже чем Кньолл.