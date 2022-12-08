Хорватия - Бразилия: онлайн четвертьфинала ЧМ-2022
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Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира
В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу будет сыгран первый четвертьфинальный матч. Встречаются сборные Хорватии и Бразилии. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.
Хорватия
В своей группе хорваты заняли второе место, пропустив вперед Марокко.
Марокко – Хорватия — 0:0
Хорватия – Канада — 4:1
Хорватия – Бельгия — 0:0
А затем в 1/8 финала с трудом в серии пенальти прошли Японию — 1:1 (3:1).
Бразилия
Пятикратные чемпионы мира заняли первое место в группе, невзирая на поражение от Камеруна.
Бразилия – Сербия — 2:0
Бразилия – Швейцария — 1:0
Камерун – Бразилия — 1:0
В 1/8 финала бразильцы без труда расправились с Южной Кореей — 4:1.
История встреч
Национальные сборные четыре раза играли между собой, хорваты еще не побеждали.
- 2018. Хорватия — Бразилия — 0:2 (ТМ)
- 2014. Бразилия — Хорватия — 3:1 (ЧМ)
- 2006. Бразилия — Хорватия — 1:0 (ЧМ)
- 2005. Хорватия — Бразилия — 1:1 (ТМ)
Кто фаворит
Букмекеры считают, что пятикратные чемпионы мира должны пробиться в следующий раунд ЧМ-2022. Котировки на основное время: победа Бразилии — 1,38, ничья — 5,30, победа Хорватии — 9,40. Коэффициент на выход в полуфинал: Бразилия — 1,17, Хорватия — 5,50.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Кстати, на мундиаль бразильцы привезли с собой пять тонн багажа с рассчетом на то, что они пробудут до финала.
Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл. Катарские зрители невероятно счастливы, когда она проходит мимо. И сразу ее фотографируют.
Кстати, ранее в Катаре заметили самую крутую болельщицу сборной Хорватии. Она популярней даже чем Кньолл.