Хорватія — Бразилія: онлайн чвертьфіналу ЧС-2022

Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу

У п’ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу з футболу буде зіграно перший чвертьфінальний матч. Зустрічаються збірні Хорватії та Бразилії. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами голів.

Хорватія

У своїй групі хорвати посіли друге місце, пропустивши Марокко вперед.

Марокко – Хорватія – 0:0

Хорватія – Канада – 4:1

Хорватія – Бельгія – 0:0

А потім у 1/8 фіналу важко в серії пенальті пройшли Японію — 1:1 (3:1).

Бразилія

П’ятиразові чемпіони світу посіли перше місце у групі, незважаючи на поразку від Камеруну.

Бразилія – Сербія – 2:0

Бразилія — Швейцарія — 1:0

Камерун – Бразилія – 1:0

У 1/8 фіналу бразильці легко розправилися з Південною Кореєю — 4:1.

Історія зустрічей

Національні збірні чотири рази грали між собою, хорвати ще не перемагали.

2018. Хорватія — Бразилія — 0:2 (ТМ)

(ТМ) 2014. Бразилія — Хорватія — 3:1 (ЧС)

(ЧС) 2006. Бразилія — Хорватія — 1:0 (ЧС)

(ЧС) 2005. Хорватія — Бразилія — 1:1 (ТМ)

Хто фаворит

Букмекери вважають, що п’ятиразові чемпіони світу мають пробитися до наступного раунду ЧС-2022. Котирування на основний час: перемога Бразилії – 1,38, нічия – 5,30, перемога Хорватії – 9,40. Коефіцієнт на вихід у півфінал: Бразилія – 1,17, Хорватія – 5,50.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

До речі, на мундіаль бразильці привезли із собою п’ять тонн багажу із розрахунком на те, що вони пробудуть до фіналу.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу справжній фурор вчинила хорватська вболівальниця Івана Кньолл. Катарські глядачі неймовірно щасливі, коли вона проходить повз. І одразу її фотографують.

До речі, раніше в Катарі помітили найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії. Вона популярніша навіть ніж Кньолл.