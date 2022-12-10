Англия - Франция: онлайн четвертьфинала ЧМ-2022

Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира

На мировом первенстве по футболу в субботу, 10 декабря, пройдет матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.

Англия

Команда вышла из группы с первого места.

Англия – Иран — 6:2

Англия – США — 0:0

Уэльс – Англия — 0:3

В 1/8 финала англичане убрали со своего пути Сенегал — 3:0.

Франция

Команда вышла из группы с первого места.

Франция – Австралия — 4:1

Франция – Дания — 2:1

Тунис – Франция — 1:0

В 1/8 финала французы легко обыграли Польшу — 3:1.

История встреч

Национальные сборные Англии и Франции провели 41 официальный поединок. 24 победы у британцев, 11 — у французов, еще 6 встреч завершились вничью. На чемпионатах мира было две встречи. В 1966 году Англия выиграла — 2:0, в 1982-м англичане снова победили на мундиале — 3:1.

Кто фаворит

Букмекеры считают, что действующие чемпионы мира имеют больше шансов пройти дальше. Котировки на основное время: победа Франции — 2,55, ничья — 3,30, победа Англии — 3,00. Коэффициент на выход в полуфинал: Франция — 1,82, Англия — 2,06.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Напомним, что полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг вынужден был срочно покинуть ЧМ-2022. Его дом в Лондоне ограбили.