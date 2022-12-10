Збірна Марокко зняла скальп із Роналду: відео великої перемоги

Марокко вибило ще одного фаворита мундіалю

У суботу, 10 грудня, матчем 1/4 фіналу Марокко — Португалія стартував ігровий день на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Поєдинок другого раунду плей-офф пройшов у Досі на стадіоні "Ель-Тумама" та сенсаційно завершився з рахунком 1:0 на користь марокканців. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Марокканці віддали м’яч португальцям, обравши тактику гри "другим номером". Це дало результат уже у першому таймі. На 42-й хвилині Юссеф Ен-Несірі виграв боротьбу на "другому поверсі" у захисника та воротаря португальців та переправив м’яч у порожні ворота. Це взяття воріт стало єдиним у грі. Португальці атакували багато, але до ударів справа практично не доходила.

До речі, Кріштіану Роналду знову не потрапив до стартового складу збірної Португалії. CR7 з’явився на полі лише на 51-й хвилині, але нічим так і не запам’ятався.

Марокко – Португалія — 1:0

Гол: Ен-Несірі, 42

Попередження: Дарі, 70, Кеддіра, 90+2 – Вітінья, 87

Вилучення: Кеддіра, 90+3 (друге попередження)

Марокко: Буну – Аттіят-Аллах, Ель Ямік, Саїсс (Дарі, 58), Хакімі – Амалла (Кеддіра, 65), Амрабат, Унахі – Буфаль (Абухляль, 81), Ен-Несірі (Банун, 65), Зієш (Жабран, 81).

Португалія: Кошта – Геррейру (Канселу, 51), Пепе, Діаш, Далот (Орта, 79) – Отавіо (Вітінья, 69), Невеш (Роналду, 52), Б. Сілва – Феліш, Рамуш (Леау, 69), Фернандеш.

Статистика матчу Марокко - Португалія

Таким чином, Марокко у півфіналі ЧС-2022 зіграє з переможцем матчу Англія – Франція. Вперше у 1/2 фіналу зіграє збірна, яка представляє африканський континент!

Відеоогляд матчу: (оновлюється)

Нагадаємо, збірна Португалії в 1/8 фіналу ЧС-2022 розгромила команду Швейцарії з рахунком 6:1. Примітно, що тренер португальців Фернанду Сантуш відмовився випускати на поле зі стартових хвилин Кріштіану Роналду, незважаючи на те, що КріРо постійно був у старті на груповому етапі мундіалю. Португальські ЗМІ навіть повідомляли, що CR7 був готовий залишити збірну після цього.

Збірна Марокко, у свою чергу, у першому раунді плей-офф сенсаційно пройшла Іспанію, довівши гру до серії післяматчевих пенальті (0:0, 3:0 за пенальті).