"Він був розлючений": Роналду хотів залишити збірну Португалії під час ЧС-2022

КріРо вмовили не виносити сварку з хати

Португальський футболіст Кріштіану Роналду хотів покинути національну збірну після того, як дізнався, що залишиться в запасі на матч 1/8 фіналу ЧС-2022 зі Швейцарією.

Про це повідомляє Foot Mercato. За інформацією джерела, португалець був розлючений у зв’язку з цією ситуацією.

Видання зазначає, що Роналду був дуже близький до того, щоб зібрати речі та залишити розташування національної команди в Катарі. Проте пізніше CR7 заспокоївся, усвідомивши, що ще може принести користь збірній. У національній команді вважають конфлікт вичерпаним.

Оновлено: Португальська футбольна федерація повідомила, що капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду жодного разу не погрожував залишити команду під час чемпіонату світу в Катарі.

Нагадаємо, головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш залишив Роналду на лаві запасних, форвард з’явився на полі у матчі зі Швейцарією лише на 73-й хвилині. Цікаво, що "замінник" Кріштіану Гонсалу Рамуш оформив хет-трик у цій грі, а зустріч завершилася з рахунком 6:1 на користь "європейських бразильців".

Додамо, вже 10 грудня збірна Португалії зіграє проти Марокко у матчі 1/4 фіналу ЧС-2022. З розкладом та результатами всіх матчів мундіалю у Катарі можна ознайомитись у нас на сайті.