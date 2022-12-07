Маму Кріштіану Роналду в Катарі напоїли отрутою від щурів (відео)

Жінка поскаржилася на місцеву каву

На чемпіонат світу з футболу Кріштіану Роналду приїхали підтримати його мама та сестра. Жінки зняли кумедне відео перед матчем 1/8 фіналу Португалія — Швейцарія.

На відео сестра футболіста Катя Авейру розмовляє з мамою Долореш Авейру у лобі готелю.

"Спробуй каву, мамо. Прикинься, що тобі це подобається", — говорить Катя.

"Це схоже на отруту від щурів", — відповідає мама Роналду.

"Це схоже на отруту від щурів? Начебто вона колись пила отруту від щурів", — прокоментувала потім цей діалог Катя.

Нагадаємо, що в матчі плей-офф зі Швейцарією Кріштіану Роналду не потрапив до основного складу. Ця подія справила ефект бомби, що розірвалася, серед фотокореспондентів. Під час виконання національних гімнів вони знімали не гравців, які були на полі, а Роналду на лаві запасних.

До речі, сам Роналду після матчу опублікував пост у Instagram, де привітав команду із феєричною перемогою. Тепер у 1/4 фіналу збірна Португалії 10 грудня зустрінеться з командою Марокко, яка в серії пенальті обіграла Іспанію.