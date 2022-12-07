Маму Криштиану Роналду в Катаре напоили крысиным ядом (видео)

Женщина пожаловалась на местный кофе

На чемпионат мира по футболу Криштиану Роналду приехали поддержать его мама и сестра. Женщины сняли забавное видео перед матчем 1/8 финала Португалия — Швейцария.

На видео сестра футболиста Катя Авейру разговаривает с мамой Долореш Авейру в лобби гостиницы.

"Попробуй кофе, мама. Притворись, что тебе это нравится", – говорит Катя.

"Это похоже на крысиный яд", – отвечает мама Роналду.

"Это похоже на крысиный яд? Как будто она когда-нибудь пила крысиный яд", — прокомментировала потом этот диалог Катя.

Напомним, что в матче со Швейцарией Криштиану Роналду не попал в основной состав. Это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы среди фотокорреспондентов. Во время исполнения национальных гимнов они снимали не игроков, которые были на поле, а Роналду на скамейке запасных.

Кстати, сам Роналду после матча опубликовал пост в Instagram, где поздравил команду с феерической победой. Теперь в 1/4 финала сборная Португалии 10 декабря встретится с командой Марокко, которая в серии пенальти обыграла Испанию.