"Он был взбешен": Роналду хотел покинуть сборную Португалии во время ЧМ-2022

КриРо уговорили не выносить ссору из избы

Португальский футболист Криштиану Роналду хотел уехать из расположения национальной сборной после того, как узнал что останется в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией.

Об этом сообщает Foot Mercato. По информации источника, португалец был взбешен в связи с этой ситуацией.

Издание отмечает, что Роналду был очень близок к тому, чтобы собрать вещи и покинуть расположение национальной команды в Катаре. Однако позднее CR7 успокоился, осознав, что еще может принести пользу сборной. В национальной команде считают конфликт исчерпанным.

Обновлено: Португальская футбольная федерация сообщила, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть расположение команды во время чемпионата мира в Катаре.

Напомним, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оставил Роналду на скамейке запасных, форвард появился на поле в матче со Швейцарией только на 73-й минуте. Примечательно, что "сменщик" Криштиану Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в этой игре, а встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "европейских бразильцев".

Добавим, уже 10 декабря сборная Португалии сыграет против Марокко в матче 1/4 финала ЧМ-2022. С расписанием и результатами всех матчей мундиаля в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте.