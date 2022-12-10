Сборная Марокко сняла скальп с Роналду: видео великой победы

Марокко выбило еще одного фаворита мундиаля

В субботу, 10 декабря, матчем 1/4 финала Марокко — Португалия стартовал игровой день на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Поединок второго раунда плей-офф прошел в Дохе на стадионе "Эль-Тумама" и сенсационно завершился со счетом 1:0 в пользу марокканцев. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Марокканцы отдали мяч португальцам, выбрав тактику игры "вторым номером". Это дало результат уже в первом тайме. На 42-й минуте Юссеф Эн-Несири выиграл борьбу на "втором этаже" у защитника и вратаря португальцев и переправил мяч в пустые ворота. Это взятие ворот стало единственным в игре. Португальцы атаковали много, но до ударов дело практически не доходило.

К слову, Криштиану Роналду вновь не попал в стартовый состав сборной Португалии. CR7 появился на поле только на 51-й минуте, но ничем так и не запомнился.

Марокко – Португалия — 1:0

Гол: Эн-Несири, 42

Предупреждения: Дари, 70, Кеддира, 90+2 – Витинья, 87

Удаление: Кеддира, 90+3 (второе предупреждение)

Марокко: Буну – Аттият-Аллах, Эль Ямик, Саисс (Дари, 58), Хакими – Амалла (Кеддира, 65), Амрабат, Унахи – Буфаль (Абухляль, 81), Эн-Несири (Банун, 65), Зиеш (Жабран, 81).

Португалия: Кошта – Геррейру (Канселу, 51), Пепе, Диаш, Далот (Орта, 79) – Отавио (Витинья, 69), Невеш (Роналду, 52), Б. Силва – Фелиш, Рамуш (Леау, 69), Фернандеш.

Статистика матча Марокко - Португалия

Таким образом, Марокко в полуфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Франция. Впервые в 1/2 финала сыграет сборная, представляющая африканский континент!

Видеообзор матча:

Напомним, сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022 разгромила команду Швейцарии со счетом 6:1. Примечательно, что тренер португальцев Фернанду Сантуш отказался выпускать на поле со стартовых минут Криштиану Роналду, несмотря на то, что КриРо постоянно был в старте на групповом этапе мундиаля. Португальские СМИ даже сообщали, что CR7 был готов покинуть сборную после этого.

Сборная Марокко, в свою очередь, в первом раунде плей-офф сенсационно прошла Испанию, доведя игру до серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 по пенальти).