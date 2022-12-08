В ФИФА придумали, как наказать Сербию

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла ряд решений

Футбольные федерации Хорватии и Сербии были оштрафованы ФИФА за политические заявления балканских сборных на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Об этом сообщает apnews. Хорватов оштрафовали за поведение болельщиков, а сербов — за флаг.

По информации источника, Федерация футбола Сербии была оштрафована на 20 000 швейцарских франков (21 300 долларов США) за политический баннер о соседнем Косово, выставленный в раздевалке перед матчем с Бразилией (0:2) в первом туре мундиаля в Катаре. На баннере была изображена карта Сербии, включающая территорию ее бывшей провинции, которая уже почти 15 лет является независимым государством (Украина не признала Косово, — ред.), и лозунг "Нет капитуляции".

Кроме того, ФИФА оштрафовала хорватов на 50 000 швейцарских франков (53 000 долларов) после того, как болельщики команды оскорбили и насмехались над голкипером сборной Канады Миланом Боряном, который имеет сербские корни.

Напомним, Сербия не сумела преодолеть групповой барьер, а Хорватия пробилась в 1/4 финала ЧМ-2022, победив японцев в серии послематчевых пенальти.